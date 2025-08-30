Ultim'ora

Mainoo-United, è scontro! Romano: "Ha chiesto di nuovo di partire in prestito!"

Mainoo-United, è scontro! Romano: "Ha chiesto di nuovo di partire in prestito!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:15Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net

Kobbie Mainoo non molla. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il talentuoso centrocampista classe 2005 del Manchester United - ritenuto un predestinato ma finito indietro nelle gerarchie di Amorim - ha chiesto nuovamente al club di essere liberato in questi ultimi giorni per poter andare in prestito.

Nonostante le dichiarazioni di Amorim di ieri e la risposta del club inglese sulla sua incedibilità, il centrocampista insiste per un trasferimento. Dall’inghilterra tanti rumors accostano Mainoo al Napoli, anche per lo status di under favorevole per le liste, ma lo United dovrebbe essere irremovibile fino alla fine. 