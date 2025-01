Ufficiale Man United, Garnacho titolare contro l'Arsenal! Amorim: "Opportunità per come si allena"

Alejandro Garnacho, attaccante del Manchester United, è accostato al Napoli in queste ultime ore come possibile sostituto di Kvhicha Kvaratskhelia, in procinto di passare al Psg. L'attaccante argentino risulta, però, tra i titolari dei Red Devils nella sfida di Fa Cup contro l'Arsenal di oggi, Garnacho verrà schierato al posto di Diallo.

Il tecnico dello United, Rúben Amorim, ha parlato ai media inglesi della sua scelta di schierare Garnacho titolare "Mi piace il modo in cui gioca Ale Garnacho… sta giocando bene e merita di iniziare titolare. Per come si sta allenando, abbiamo pensato che fosse una buona opportunità vederlo iniziare la partita".