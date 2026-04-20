Mancini-Napoli, da Milano: se parte Conte, è lui il prescelto! Contatti già avviati

Mancini-Napoli, da Milano: se parte Conte, è lui il prescelto! Contatti già avviatiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:30Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Il futuro della panchina del Napoli resta avvolto nell’incertezza e le prossime settimane potrebbero essere decisive. Antonio Conte, nonostante un contratto fino al 2027, non appare del tutto convinto di proseguire la sua avventura in azzurro, complice anche il continuo accostamento alla Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club si starebbe già muovendo per non farsi trovare impreparato. “Conte, ad oggi, non appare per nulla convinto di sedere anche l’anno prossimo sulla panchina del Napoli”, si legge, lasciando aperta la porta a possibili sviluppi inattesi.

Mancini in pole se parte Conte per la panchina del Napoli

In questo scenario, prende quota il nome di Roberto Mancini: “De Laurentiis avrebbe avviato i primissimi contatti con l’attuale tecnico dell’Al-Sadd, individuato come possibile sostituto”, si legge sul portale. Un profilo di esperienza e carisma, pronto eventualmente a raccogliere l’eredità. Il quadro resta in evoluzione, ma una cosa è certa: il Napoli si prepara a ogni scenario, con il nodo Conte destinato a sciogliersi a breve.