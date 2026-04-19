Calciomercato Napoli, un talento dalla Serie B per il centrocampo: c'è concorrenza

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Arrivato a Venezia nel luglio 2024, il giocatore è legato al club da un contratto di lunga durata fino al 2029, segno della fiducia riposta nelle sue qualità.

Il Napoli guarda già al futuro e si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club azzurro avrebbe messo nel mirino un giovane talento emergente della Serie B, confermando l’attenzione della società verso profili promettenti e di prospettiva.

Doumbia nel radar dei top club europei

Tra i nomi seguiti c’è Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, che sta attirando l’interesse di numerose squadre di alto livello. Oltre al Napoli, anche club come Benfica e Sporting CP, insieme a Roma, Milan, Lazio e Atalanta, stanno monitorando la sua crescita. Arrivato a Venezia nel luglio 2024, il giocatore è legato al club da un contratto di lunga durata fino al 2029, segno della fiducia riposta nelle sue qualità.