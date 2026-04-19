Calciomercato Napoli, un talento dalla Serie B per il centrocampo: c'è concorrenza
Il Napoli guarda già al futuro e si muove sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, il club azzurro avrebbe messo nel mirino un giovane talento emergente della Serie B, confermando l’attenzione della società verso profili promettenti e di prospettiva.
Doumbia nel radar dei top club europei
Tra i nomi seguiti c’è Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, che sta attirando l’interesse di numerose squadre di alto livello. Oltre al Napoli, anche club come Benfica e Sporting CP, insieme a Roma, Milan, Lazio e Atalanta, stanno monitorando la sua crescita. Arrivato a Venezia nel luglio 2024, il giocatore è legato al club da un contratto di lunga durata fino al 2029, segno della fiducia riposta nelle sue qualità.
🚨🆕 #Venezia 🇮🇹🇨🇮— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 19, 2026
Issa Doumbia, Italian-Ivorian midfielder at Venezia, attracting top clubs.
👀 Interest → Benfica, Sporting CP, Napoli, Roma, Milan, Lazio and Atalanta.
📅 Joined Venezia in July 2024, contract until 2029. pic.twitter.com/4L24SivmqH
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