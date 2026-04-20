Napoli su Rios, Schira: "Primi contatti positivi con l'entourage"

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Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X dell’interesse del Napoli per Richard Ríos

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X dell’interesse del Napoli per Richard Ríos, centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana, in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato, ci sarebbero già stati primi contatti diretti tra il club azzurro e l’entourage del giocatore, con segnali positivi emersi dai colloqui iniziali: "Il Napoli è interessato al centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana Richard Ríos, per la prossima stagione. Primi colloqui diretti positivi tra il Napoli e l’entourage di Ríos" si legge nel post.