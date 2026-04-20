Ag. Hakimi e Borja Mayoral svela il retroscena: "Sono stato vicini al Napoli"

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Oggi su CRC, nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello", è intervenuto il procuratore di Mario Gila, Alejandro Camano. Di seguito le sue parole. Oltre alle parole sul difensore centrale della Lazio, l'agente ha raccontato anche un retroscena di mercato su due calciatori che sono stati a un passo dal Napoli:

"In passato Hakimi e Borja Mayoral, miei assistiti, sono stati vicini a vestire la maglia del Napoli. Il mio lavoro di procuratore è quella di rappresentare i tanti giocatori che rappresento. Come ho detto prima, Napoli è una città bellissima, ma chiunque vuole farsi avanti per Gila deve parlare prima con la Lazlo che è l'unica che detiene i diritti di vendita del calciatore".