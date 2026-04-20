Juan Jesus-Napoli, destino segnato per il Corriere dello Sport
Il Napoli guarda avanti e inizia a pianificare la prossima stagione con idee sempre più chiare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la costruzione del nuovo progetto passerà da basi ben definite: “la programmazione del futuro non prescinderà da tre punti fondamentali: sintonia, investimenti, obiettivi”.
Cosa fare con due senatori in scadenza?
“Juan Jesus non rinnoverà, con Spinazzola si tratta”, segnale di una rosa destinata a cambiare volto. L’idea, sempre più concreta, è quella di aprire un nuovo ciclo: “l’ipotesi che un ciclo sia chiuso […] è fondata”, con uno sguardo rivolto a profili più giovani, ma comunque di qualità. Una fase di transizione, dunque, che potrebbe segnare l’inizio di un nuovo corso per il Napoli, tra sostenibilità economica e ambizione sportiva.
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