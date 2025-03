Marianucci dentro, via Rafa Marin: i due club di gennaio sono tornati all'assalto

Il Napoli pensa già al futuro ed ha bloccato da giorni Luca Marianucci, difensore classe 2004 che s'è messo in evidenza quest'anno con la maglia dell'Empoli, sorprendendo per personalità, qualità in costruzione ed anche duttiilità potendo fare anche il terzino. C’è un accordo verbale tra le due società per un trasferimento a titolo definitivo per circa 9mln di euro. Si tratta di un'aggiunta alla rosa prospettica, probabilmente per sostituire il partente Rafa Marin a fine stagione, da prendere subito per farlo crescere a disposizione di Conte già ad inizio ritiro.

Il difensore spagnolo era in uscita già a gennaio, come svelato dal ds Manna in conferenza stampa, al punto da non poter rispettare una parola data al giocatore non essendo arrivato un suo sostituto (l'obiettivo era un altro giovane, Comuzzo della Fiorentina, sfumato per le richieste fuori mercato dei viola). Così il passaggio al Villarreal è sfumato. Il club spagnolo, ma anche il Como di Fabregas che si erano fatti vivi a gennaio, sono ancora interessati al difensore spagnolo scuola Real Madrid. Lo riferisce l'esperto di mercato Niccolò Schira.