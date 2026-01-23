Marianucci e Ambrosino attendono solo l'ok di Conte al trasferimento: ecco dove andranno

Il mercato incide anche sul campo. Nella seduta di ieri, a sorpresa, Luca Marianucci e Giuseppe Ambrosino non si sono allenati: una scelta legata alle trattative in corso, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il difensore attende l’ok per il prestito alla Cremonese, mentre l’attaccante è promesso al Venezia, in attesa di formalizzare gli accordi. Conte li ha di fatto “congelati”, rendendo improbabile una loro convocazione per Torino. Paradosso offensivo: le alternative sono poche, ma la punta rischia comunque di restare fuori.