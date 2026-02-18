Torna di moda un vecchio obiettivo? Anche il Napoli su Senesi: si libera a parametro zero

Il Napoli è tornato a seguire con interesse Marcos Senesi, difensore centrale argentino oggi in forza al Bournemouth e già accostato in passato al club azzurro. A rilanciare l’indiscrezione su X è il giornalista di CaughtOffside Ekrem Konur, secondo cui la società partenopea starebbe monitorando con attenzione la situazione del giocatore in vista della prossima stagione. Il profilo del centrale sudamericano viene ritenuto interessante per esperienza internazionale e affidabilità, caratteristiche che potrebbero fare comodo alla retroguardia azzurra.

Sul giocatore, però, la concorrenza non manca. Diversi club di Premier League stanno seguendo Senesi, tra cui Tottenham, Everton, Aston Villa, Newcastle United e Sunderland. Un elemento che potrebbe accendere ulteriormente la corsa è la possibilità che il difensore lasci il Bournemouth a parametro zero in estate: uno scenario che renderebbe l’operazione particolarmente appetibile e destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane.