Retroscena Alisson: mossa di Manna con Conte che aveva chiesto altro esterno
Conte voleva un altro esterno ma Manna è andato deciso a gennaio su Alisson Santos come rivelato da Marco Conterio su Tmw. Ecco quanto si legge sul suo editoriale.
"Giovane dall'Hellas Verona è un altro profilo, un'altra necessità individuata dalla società e dalla dirigenza. Antonio Conte, come profilo di guastatore e disequilibratore, chiede Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta, voluto alla Dea da Ivan Juric che lo aveva avuto al Southampton. Dea e azzurri non si trovano d'accordo sulla formula, Manna e il Napoli allora vanno dritti per dritti su Alisson. Mica facile, farlo digerire a Conte. 3,5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. Cifre molto importanti per un ragazzo la cui carriera è una montagna russa che ancora non ha preso ufficialmente il via".
