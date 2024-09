Mario Rui al Besiktas? De Maggio: "Io non ho conferme! Lukaku? Ha fatto un gran gesto"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato a Radio Goal di oggi: “Voglio fare i complimenti a Pecchia perché è venuto al Maradona a giocare a calcio, usciva dal basso anche in situazioni complicate. De Laurentiis quest’anno si è esposto sul mercato spendendo 138 mln sperando di cedere Osimhen, ma ciò non è avvenuto.

Il post di Conte? Chi ha deciso che non voleva far parte di questa famiglia, tipo Osimhen, non ne farà più parte. Lukaku? Mi è piaciuto che abbia chiesto a Tedesco di non essere convocato in nazionale per presentarsi al meglio alla ripresa della Serie A. Mario Rui? Non ho conferme sull’interesse del Besiktas”.