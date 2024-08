Mario Rui ha lasciato il ritiro, senza cessione ecco quando tornerà: il punto

L'impressione è che questa uscita si potrà sbloccare solo nelle ultime ore di calciomercato.

Mario Rui alla ricerca di una sistemazione. Il terzino portoghese lo scorso week-end ha chiesto e ottenuto un permesso per non tornare in ritiro a Castel di Sangro dopo due giorni liberi e questa settimana - mentre la squadra ultimerà la preparazione - resterà a Napoli nella speranza che possa sbloccarsi la sua cessione. Se non sarà così, da lunedì tornerà in gruppo a Castelvolturno, dopo la gara di Coppa Italia contro il Modena.

Trentatré anni, Mario Rui ha altri due anni di contratto col Napoli da 2.5 milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti, che il giocatore ex Empoli è anche disposto a ridursi pur di tornare a casa, in Portogallo. Al momento, però, dai top club lusitani (Sporting CP, Porto e Benfica) non sono arrivati segnali concreti di interessamento. Né offerte concrete sono arrivate da altri club.

L'impressione è che questa uscita si potrà sbloccare solo nelle ultime ore di calciomercato. Il giocatore però è fuori dal progetto e la decisione del club di lasciargli qualche giorno di riposo è solo un ulteriore segnale che va in questa direzione, scrive Tuttomercatoweb. Sbarcato a Napoli nel 2017, con la maglia del club partenopeo ha collezionato oltre 220 presenze e ha realizzato tre gol.