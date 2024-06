Mario Rui torna in patria? Da Milano: "Il Porto ha chiesto informazioni"

Mario Rui non rientra nei piani di Antonio Conte, in questa sessione di mercato il portoghese è in uscita dal Napoli. Per il terzino sinistro sembra esserci la possibilità di tornare a giocare in patria, come riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

"Il Porto sta lavorando per ingaggiare un terzino sinistro: ha chiesto informazioni per Mario Rui (è pronto a partire Napoli ) e Alex Sandro (sarà svincolato da domani dopo 9 anni alla Juventus)".

#Porto are working to sign a left fullback: they have asked info for #MarioRui (he is ready to leave #Napoli) and #AlexSandro (he will be a free agent from tomorrow after 9-years with Juventus). #transfers