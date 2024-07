Martedì il raduno: tra i convocati ci sarà anche Osimhen, l'addio non si sblocca

Ci sarà anche Victor Osimhen nell'elenco dei convocati di Antonio Conte per il raduno di Castel Volturno fissato per martedì. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che la cessione non si sblocca considerando che anche per i club inglesi la clausola da 130 milioni è troppo alta mentre in Arabia il mercato apre il 17 luglio e quindi l'attaccante sarà a disposizione del nuovo allenatore per i due giorni di test fisici e atletici prima di partire per Dimaro.

Saranno assenti in Val di Sole i sei nazionali usciti agli ottavi agli Europei: Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Lobotka e Kvaratskhelia. Saranno a disposizione di Conte direttamente per il ritiro di Castel di Sangro in programma a partire dal 25 luglio. Olivera, invece, dovrebbe saltare anche l'inizio del soggiorno in Abruzzo perché è ancora impegnato in Coppa America con il suo Uruguay e stanotte sfiderà il Brasile in un super-match.