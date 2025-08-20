Mazzocchi libera uno slot nella lista Serie A? Ci pensano due club italiani
Con l'arrivo di Miguel Gutierrez dal Girona, il Napoli ha completato la lista dei 17 Over per la Serie A e dunque non ha più slot per eventuali nuovi innesti a meno che non siano Under (o, come nel caso del futuro attaccante, prendendo il posto di Lukaku che non verrebbe inserito in lista fino al rientro, però dopo bisognerebbe comunque fare posto al nuovo acquisto quando il belga sarà nuovamente a disposizione). Possibili dunque nuove cessioni da qui a fine mercato. Potrebbe lasciare Napoli Pasquale Mazzocchi.
Secondo Nicolò Schira, infatti, il giocatore piace a Pisa e Cagliari e dunque potrebbe salutare gli azzurri restando comunque in Serie A.
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
|Sassuolo
|Napoli
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
