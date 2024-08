McTominay-Napoli, da Milano: apertura del giocatore! Ma United vuole cessione definitiva

Non solo Lukaku, Neres e Gilmour. La missione inglese di Manna ha riguardato anche Scott McTominay che può lasciare il Manchester United. Ad aggiornare sull'interessamento è stato l'esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo X: "Il giocatore ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Napoli che ha proposto un prestito o un'opzione d'acquisto, ma il Manchester Utd vorrebbe invece 30 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto".

Questo lo stato della trattativa che può sicuramente avere un nuovo impulso dopo nuove cessioni degli esuberi in casa Napoli. Il centrocampista scozzese ad oggi è una richiesta esplicita di Antonio Conte dopo settimane di mercato in stand-by assieme alla questione Brescianini tramontata sul finale. Ora si punta su un centrocampista di sicuro rendimento come quello dello United, un colpo di coda sul mercato che può davvero arricchire la squadra in mezzo al campo in vista della prossima stagione.

