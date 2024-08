McTominay-Napoli, Romano: "Nessun problema, 10% sulla rivendita allo United"

Dopo Romelu Lukaku, il Napoli si appresta ad accogliere un altro calciatore dalla Premier League. E' infatti atteso per domani Scott McTominay, centrocampista proveniente dal Manchester United.

Le ultime sulla trattative le riferisce su X, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Nessun problema per Scott McTominay a Napoli poiché i documenti sono stati esaminati oggi. Pacchetto da 30 milioni, clausola di rivendita del 10% al Manchester United e tutto pronto per essere completato giovedì".

󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 No issues for Scott McTominay to Napoli as docs have been reviewed today.



€30m package, 10% sell-on clause to Man United and all set to be completed on Thursday. pic.twitter.com/ah8kDQEfpZ