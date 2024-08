McTominay-Ugarte, Romano spiega l'intreccio di mercato Napoli-United-Psg

La cessione di Scott McTominay dal Manchester United al Napoli si intreccia anche con l'acquisto da parte dei Red Devils di Manuel Ugarte, centrocampista del Paris Saint Germain.

A riferire su X i dettagli sulle due trattative è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Il Manchester United è pronto a chiudere l'accordo per Manuel Ugarte... e ora potrebbe trattarsi di un trasferimento permanente. Se tutto andrà come previsto con Scott McTominay al Napoli, il Manchester United procederà con il trasferimento definitivo di Ugarte, come desiderava il PSG. Ugarte vuole Solo lo United, è pronto a viaggiare".

