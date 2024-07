Mediaset - Clamoroso James Rodriguez: vuole tornare in Europa e si è offerto anche al Napoli

James Rodriguez è pronto a una nuova avventura.

Eletto miglior giocatore dell'ultima Copa America, rivelazione nonostante il suo talento sia indiscutibile ma forse un po' dimenticato, James Rodriguez è pronto a una nuova avventura. Poco meno di un anno fa l'ex Real Madrid e Bayern Monaco lasciava l'Europa e faceva ritorno in Sudamerica, vivendo una prima esperienza in Brasile, ma adesso dopo un torneo disputato da grande protagonista sembra pronto a tornare. Il portale SportMediaset ha riferito le ultime sul colombiano: “Alcuni intermediari lo stanno proponendo a diverse squadre in Europa tra cui Betis Siviglia e Porto (sarebbe un ritorno, ndr), ma hanno bussato anche alla porta della Lazio e quella del Napoli.

Come scrive Il Messaggero, il club di Lotito, che ha nel mirino Armand Laurienté del Sassuolo, valuterà un possibile approdo a Formello del campione colombiano, ma prima serve una cessione per poter far arrivare un nuovo calciatore e Hysaj sembra essere uno dei maggiori indiziati. Una suggestione che potrebbe tentare il patron laziale e la dirigenza della Lazio, anche se l’ingaggio da oltre 4 milioni di euro netti all’anno sarebbe un ostacolo per i biancocelesti.

Non lo sarebbe invece per il nuovo Napoli di Conte, che mentre cerca l'accordo col Psg per Osimhen e tratta Lukaku con il Chelsea, sta pensando di mettere sotto contratto il 33enne che ai tempi di Carlo Ancelotti, nel 2019, era stato vicinissimo all'arrivo in Campania”.