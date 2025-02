Mediaset insiste: "La Juve vuole Osimhen, ma come farà a convincere ADL?"

Victor Osimhen è l'obiettivo numero uno di Giuntoli. "Come fare a prenderlo, con l'attesa opposizione di Aurelio de Laurentiis, è una questione tutta da scoprire", scrive il portale Sportmediaset che torna a parlare del sogno estivo del club bianconero.

"Intanto: Osi ha una clausola da 75 milioni valida però solo per l'estero e un contratto con il Napoli in scadenza nel giugno 2026. Per strapparlo agli azzurri, insomma, tocca sedersi a un tavolo e trattare. Margini? Chi lo sa? Se ci saranno soldi - la qualificazione alla prossima Champions è un obbligo - tutto sarà possibile. Altrimenti il sogno rimarrà tale. Pensare, cioè, che De Laurentiis valuti offerte fantasiose (prestito con diritto, per capirci) è molto azzardato".