Mediaset - Raspadori, ultimi mesi a Napoli? Non sorprenderebbe l'addio a giugno

Per Sportmediaset, Giacomo Raspadori potrebbe salutare il Napoli a fine stagione. Ipotesi plausibile dato che sta giocando davvero poco. Intanto con l'infortunio di Neres avrà l'opportunità, almeno sulla carta, di dimostrare il proprio valore.

"Neres dovrebbe saltare cinque partite, tra cui il match scudetto contro l'Inter, e rientrare dopo la sosta il 30 marzo contro il Milan. Per Raspadori la grande occasione di tornare finalmente protagonista, per il bene della squadra e per il suo futuro. Dopo una stagione simile, a fine anno non sorprenderebbe un divorzio con il Napoli", scrive il portale tra presente e futuro.