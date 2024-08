Mercato in ritardo, ma il Napoli ha già bloccato tre acquisti: serve l'addio di Osimhen

"Bisogna fare in fretta, per dare alternative di valore in ogni reparto. E’ una questione di ambizione e di credibilità".

Il Napoli ha già bloccato tre acquisti, pronto a chiuderli non appena riuscirà a cedere Victor Osimhen, questione che sta bloccando il mercato. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport: "Ecco, al 4 agosto, il mercato del Napoli inizia a essere in ritardo: vero, manca una vita alla fine delle trattative, ma appena sei giorni al debutto stagionale e due settimane da quello in campionato. E Romelu Lukaku ancora non si vede. E Osimhen, è chiaro, non giocherà.

E poi bisogna vendere per completare il mosaico: Neres e Gilmour, come Lukaku, hanno già detto sì e aspettano il Napoli. Ma bisogna fare in fretta, per dare alternative di valore in ogni reparto. E’ una questione di ambizione e di credibilità".