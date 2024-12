Meret ed il rinnovo: ecco cosa manca per chiudere

Il giocatore vuole restare al Napoli e per questo motivo si respira fiducia per la definitiva fumata bianca.

Alex Meret è molto vicino a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club partenopeo e l'estremo difensore hanno raggiunto un accordo sulla durata del prolungamento, con la firma che, se dovesse arrivare, legherà il portiere al club azzurro fino al 30 giugno 2028.

Manca però ancora quello sull'ingaggio, con la differenza tra le parti che per il momento non è così sottile. Nelle prossime settimane andranno comunque avanti i colloqui e si lavorerà per riuscire a trovare l'intera. Il giocatore vuole restare al Napoli e per questo motivo si respira fiducia per la definitiva fumata bianca.