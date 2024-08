Meret in bilico e rinnovo in stand-by, ma la distanza sullo stipendio è irrisoria

vedi letture

Alex Meret in bilico. Il Napoli pensa a Kepa ma intanto il numero uno azzurro attraverso il suo agente tratta da tempo il rinnovo di contratto con il Napoli. L'attuale scadrà il 30 giugno 2025 e infatti il suo agente Federico Pastorello e il ds Manna stanno trattando il rinnovo sin dalla fine del campionato (differenza di 200-300mila euro). Si vedrà. In attesa di comunicazioni ufficiali. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

