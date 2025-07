Ufficiale Rafa Marin va al Villarreal: l'annuncio dei due club

Rafa Marin è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Annuncio ufficiale da parte del club spagnolo dopo le visite mediche e la firma nella giornata di ieri. Affare concluso in prestito con diritto di riscatto. Affare concluso in prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15. "La SSC Napoli ufficializza la cessione di Rafael Marín Zamora al Villarreal Club de Fútbol con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 26 settembre il suo esordio, in occasione del 5-0 contro il Palermo al Maradona nei sedicesimi di Coppa Italia. In maglia azzurra ha disputato sei presenze, di cui tre dal primo minuto. In bocca al lupo, Rafa!", si legge sul sito ufficiale del Napoli.

"Sono molto contento di essere qui" sono state ieri alcune delle sue dichiarazioni appena arrivato in Spagna. Per il Napoli si tratte dell'ennesima cessione dopo i riscatti di Natan da parte del Betis e del Cagliari che ha prelevato a titolo definitivo sia Caprile che Gaetano. Ora Ngonge è vicino al Torino. Ora attesa per un nuovo centrale. Il Napoli ha sempre messo Sam Beukema in cima alle proprie idee per la difesa. Anni 26, da due anni in Italia, l'olandese è cresciuto tanto ed è diventato in poco tempo leader del Bologna, con cui ha disputato anche la Champions League. Ore decisive per il suo arrivo. Il Napoli non ha mai avuto dubbi, Beukema in pole, è lui la prima scelta del club e ora ci siamo, o quasi. Manca davvero poco alla fumata bianca Ecco la nota ufficiale: