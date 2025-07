Rafa Marin riparte dal Villarreal: il Napoli svela la formula dell'affare

Rafa Marin è ufficialmente un nuovo giocatore del Villarreal. Annuncio ufficiale da parte del club spagnolo dopo le visite mediche e la firma nella giornata di ieri. Affare concluso in prestito con diritto di riscatto. Affare concluso in prestito a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 15. La formula dell'operazione è stata svelata e ufficializzata dallo stesso club azzurro sul proprio sito.

"La SSC Napoli ufficializza la cessione di Rafael Marín Zamora al Villarreal Club de Fútbol con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 26 settembre il suo esordio, in occasione del 5-0 contro il Palermo al Maradona nei sedicesimi di Coppa Italia. In maglia azzurra ha disputato sei presenze, di cui tre dal primo minuto. In bocca al lupo, Rafa!", si legge sul sito ufficiale del Napoli.