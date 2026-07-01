Folorunsho torna, ma andrà subito via: contatti con due club di Serie A
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Michael Folorunsho si prepara a essere nuovamente protagonista del mercato estivo, con un’ulteriore possibile cessione in prestito dopo le esperienze recenti alla Fiorentina e al Cagliari. Il centrocampista classe 1998, legato al Napoli da un contratto valido per altri tre anni e rinnovato dopo Euro 2024, non sembra rientrare nei piani tecnici del club partenopeo. Lo riporta Tmw.
Folorunsho verso un nuovo prestito: interesse di Torino e Atalanta
Il Napoli si è detto disponibile a valutare una nuova cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto, eventualmente anche con obbligo legato alle presenze. In questo contesto si registrano i primi contatti da parte di Torino e Atalanta, che hanno manifestato interesse per la mezz’ala romana senza però avanzare ancora offerte concrete.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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