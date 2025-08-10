Miretti-Napoli, Sky: trattativa in stand-by, offerti 14mln ma la Juve punta ai bonus

Il Napoli ha come obiettivo certo quello di rinforzare il centrocampo con almeno un acquisto, ma non si esclude l’arrivo di due nuovi elementi. Tra i nomi valutati dalla dirigenza c’è anche Fabio Miretti della Juventus, con una trattativa già avviata. Il giovane centrocampista, classe 2003, ha già collezionato 100 presenze in Serie A ed è cresciuto nel vivaio bianconero, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il club partenopeo.

L’operazione, però, ha subito un rallentamento negli ultimi giorni per questioni legate ai bonus. Il Napoli ha messo sul piatto 14 milioni di euro, mentre la Juventus punta a inserire dei bonus aggiuntivi in base alle prestazioni e alla crescita del giocatore. La trattativa è attualmente in stand-by, ma nei prossimi giorni le parti torneranno a confrontarsi per cercare di trovare un accordo e sbloccare definitivamente il trasferimento. A riferirlo è Sky Sport.