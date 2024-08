Monza, può tornare Zerbin: contatti in corso tra Galliani e l'entourage

L'amministratore delegato Adriano Galliani, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha avuto dei contatti recenti con l’entourage.

Alla fine Matteo Cancellieri dovrebbe andare al Parma. L’esterno offensivo della Lazio, reduce dal prestito all’Empoli, è deciso a firmare con la società neopromossa. In questa sessione l’ex Verona è stato cercato anche Genoa e Monza, ma gli emiliani hanno avuto argomenti più convincenti, con la Lazio da parte sua determinata a inserire l’obbligo di riscatto.

Il Monza resta dunque alla ricerca di un altro interprete per quel ruolo e starebbe valutando un ritorno. L'amministratore delegato Adriano Galliani, stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha avuto dei contatti recenti con l’entourage di Alessio Zerbin per riportare l’attaccante del Napoli in Brianza, dopo il prestito della passata stagione. Valutazioni in coro.

Nei giorni scorsi Zerbin, dopo l'amichevole tra Napoli e Girona, si era espresso così sul suo futuro: "Spero di poter far parte di questo ciclo il più possibile, questo lo decideremo poi insieme. Io sono contentissimo di essere qui e darò tutto fino all'ultimo giorno in cui farò parte del Napoli".