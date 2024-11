Moretto: "Napoli su Maldini, contatti con il Monza. Fissato il prezzo"

Daniel Maldini nel mirino del club di De Laurentiis. Nome nuovo per l'attacco del Napoli in vista del futuro. Ne scrive il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto su Relevo: "Un altro ragazzo altrettanto interessante è Daniel Maldini, figlio di Paolo, la leggenda del Milan.

Daniel è in piena crescita e recentemente ha anche debuttato con la nazionale: è un calciatore di fantasia, che si muove tra centrocampo e attacco, con una clausola di 12 milioni di euro per i club italiani. Il Monza ha già ricevuto diverse chiamate: Fiorentina, Napoli, Atalanta e Lazio hanno chiesto informazioni. Il Milan, che ha il 50% sulla sua futura vendita e potrebbe riportarlo a casa per sei milioni, non è ancora apparso. Situazione da monitorare".