Musah, il Nottingham fa sul serio: pronta offerta vicina ai 30mln

Sono giorni caldi per il futuro di Yunus Musah. Dopo i primi segnali di forte interesse da parte del Nottingham Forest, il club inglese sembra pronto a passare dalle parole ai fatti, presentando la prima offerta ufficiale al Milan. Si parla di una cifra attorno ai 25-26 milioni di sterline, praticamente vicino ai 30 milioni di euro.

Resta da capire se i rossoneri accetteranno, fa sapere il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto. Più di un mese fa il Napoli aveva messo sul tavolo 25 milioni bonus compresi, ma la proposta non era bastata. Ora il Nottingham punta a convincere il Milan. Vedremo se questa volta la cifra potrà essere quella giusta per aprire la trattativa. Musah è considerato un giocatore prezioso da Massimiliano Allegri.