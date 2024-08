Napoli-Al Ahli, accordo a un passo: Osimhen dice 'sì' all'Arabia, ma impone due condizioni

L'Al Ahli punta ad acquistare Victor Osimhen dal Napoli. Il club saudita ha presentato una prima offerta agli azzurri per l'attaccante nigeriano.

A riferire le ultime è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: "Su Victor Osimhen arriva un primo grande movimento forte, dopo tanti rumours. E'arrivata un'offerta ufficiale. L'Al-Ahli ha presentato un'offerta ufficiale da oltre 65 milioni di euro, ci sono ancora dettagli da chiarire tra la squadra araba e il Napoli, ma l'accordo tra i club non è un problema.

L'accordo non sarà un problema perché il Napoli vuole vendere Osimhen. Al momento non c'è ancora accordo economico tra Osimhen e l'Al-Ahli, questa è la storia della notte. Osimhen ha sempre dato un'apertura all'Arabia, non è vero quello che avete letto nei mesi scorsi che non gradisce la destinazione. Accordo Napoli-Al-Ahli è davvero vicinissimo. Ivan Toney è il nome dell'Al-Ahli se non si troverà accordo con Osimhen. Osimhen sin da maggio impone due condizioni con tutti e non fa nessuno sconto. Uno, nessun prestito, solo l'acquisto a titolo definitivo o comunque prestito con obbligo garantito. Due, ricevere gli stessi 10-11 milioni che ha al Napoli, non fa sconto nemmeno di un centesimo".