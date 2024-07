Napoli-Buongiorno, nel pomeriggio incontro con l'agente: la situazione

È previsto per questo pomeriggio l'incontro fra il Napoli, nella persona di Giovanni Manna, e Giuseppe Riso, agente di Alessandro Buongiorno. L'idea è quella di sbloccare al più presto la trattativa che porterà il difensore in azzurro, dopo che è stato richiesto espressamente da Antonio Conte. Lo stesso Buongiorno ha dato il proprio assenso al trasferimento, dopo che una stagione fa aveva nicchiato sulla possibilità di finire all'Atalanta, considerata come uno step relativo nella propria carriera.

Invece il Napoli incontra il favore del giocatore, nonostante la mancata qualificazioni alle coppe. Nei prossimi giorni si attende la fumata bianca con la conseguente firma. Buongiorno dovrebbe arrivare a - quasi - triplicare il proprio stipendio, intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno del 2029.

La valutazione del Toro è quella dell'inverno scorso, cioè circa 40 milioni di euro. Possibile anche l'inserimento di Ostigard in prestito con diritto di riscatto per arrivare, più o meno, alla cifra. Nei giorni scorsi si è parlato di un futuro da scrivere dopo l'Europeo, con una situazione praticamente delineata. La Juventus dovrebbe cedere, eventualmente, prima di comprare, così come Milan e Inter: i nerazzurri non hanno nemmeno la necessità di smuovere troppo la difesa, giudicata già ampiamente competitiva. A riferirlo è Tuttomercatoweb.