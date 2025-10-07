Hojlund-Napoli, Moretto svela: “United ha percentuale su futuro profitto e diritto di prelazione”

vedi letture

Rasmus Hojlund si è rapidamente imposto come uno dei protagonisti di questo brillante avvio di stagione del Napoli. L’attaccante danese, arrivato per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, ha già segnato quattro gol: due in Champions League, con la doppietta decisiva contro lo Sporting Lisbona, e due in Serie A. Il suo impatto è stato immediato e concreto, confermando le attese che accompagnavano il suo arrivo a fine mercato. Hojlund è stato infatti il nono e ultimo rinforzo della lunga estate azzurra.

L’operazione, secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, si è chiusa con un prestito oneroso da 6 milioni di euro, pagabili in due rate, e con un diritto di riscatto fissato a 44 milioni, da corrispondere in cinque tranche. Il Napoli dovrà quindi decidere entro giugno se riscattarlo o meno. In caso di acquisto definitivo, il Manchester United manterrà il 7,5% sul futuro profitto, oltre a un diritto di prelazione che permetterà ai Red Devils di pareggiare eventuali offerte future. Il contratto prevede infine una clausola rescissoria attivabile a partire dal 2027.