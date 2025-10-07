Clamoroso dall’Olanda: Lang può partire in prestito a gennaio! Tifosi PSV sognano il ritorno
L’esperienza di Noa Lang al Napoli potrebbe già essere giunta al capolinea. L’esterno olandese, acquistato in estate per 25 milioni di euro più 3 di bonus dal PSV con l’idea di diventare un punto fermo nel tridente offensivo del 4-3-3 di Antonio Conte, finora ha deluso le aspettative. Dopo otto partite ufficiali, Lang ha infatti collezionato la manciata di 55 minuti complessivi in campo.
Nonostante l’investimento importante, finora il classe 1999 non è riuscito ad entrare nei meccanismi tattici richiesti dal tecnico azzurro. Secondo quanto riportato dal portale olandese Soccer News, non è da escludere una sua cessione in prestito già a gennaio. In Olanda i tifosi del PSV sperano in un clamoroso ritorno, alimentando sui social la suggestione di un prestito per rilanciare il giocatore.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
