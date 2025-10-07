Subito un acquisto per sostituire Anguissa? Gazzetta: "L'ultima idea del Napoli e di Conte"
Frank Zambo Anguissa mancherà a gennaio per la Coppa d'Africa. Salterà la Supercoppa Italiana e anche la sfida dell'11 gennaio a Milano contro l'Inter. Il Napoli potrebbe anche andare sul mercato per porre rimedio alla sua assenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Un bel problema al quale Conte e la società proveranno a porre rimedio magari sfruttando la finestra di mercato di gennaio".
Proprio l'arrivo di un centrocampista era previsto a fine estate prima dell'infortunio di Lukaku quando poi il Napoli ha virato con decisione sull'arrivo di Hojlund. Ma adesso potrebbe tornare alla carica per qualche profilo giovane, magari Under, per rimpiazzare Anguissa che mancherà nel momento clou della stagione per qualche partita, per diverse settimane.
