Napoli in pressing su Lucca: nuovi contatti ADL-Pozzo, le ultime

Anche nelle ultime ore sono proseguiti i contatti diretti tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo per Lorenzo Lucca. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto su YouTube, la trattativa non è ancora nella sua fase conclusiva, ma il nome dell’attaccante classe 2000 resta uno dei più caldi per l’attacco del Napoli.

Nel frattempo, la società azzurra continua a lavorare all’uscita di Victor Osimhen: sono in corso interlocuzioni serrate con il Galatasaray per trovare un’intesa sulla dilazione del pagamento e sulle garanzie bancarie relative alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. In parallelo, il Napoli porta avanti il pressing su Lucca e non è escluso che già nelle prossime ore possano emergere sviluppi significativi.