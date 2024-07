Napoli-Inter, altra sfida sul mercato: nel mirino il gioiellino 2006 Leoni della Sampdoria

Sta andando in scena un'altra sfida a distanza tra Napoli e Inter. I due club si contendono infatti il gioiellino classe 2006 Giovanni Leoni della Sampdoria, recentemente riscattato dal Padova per 1,5mln di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport Napoli e Inter lo preleverebbero dalla Sampdoria a titolo definitivo, ma per lasciarlo a Genova per un'altra stagione per dargli di nuovo la giusta continuità.