Napoli interessato a Calafiori! Dall'Inghilterra: "Segnali già a gennaio, ma era bloccato"

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Dal club inglese filtra una posizione chiara: “È un giocatore importante per il club e ha avuto un ruolo fondamentale nel portarlo dove si trova oggi”.

Il Napoli si muove in anticipo in vista del mercato estivo e tra i nomi seguiti per rinforzare la difesa spunta quello di Riccardo Calafiori, oggi all’Arsenal dopo l’esperienza in Serie A con il Bologna. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club azzurro avrebbe inserito il centrale italiano nella lista dei possibili obiettivi per la prossima stagione.

Napoli-Calafiori, segnali già a gennaio

Già a gennaio il Napoli avrebbe voluto intervenire con decisione sul mercato, complice l’emergenza infortuni, ma il blocco alle operazioni ha costretto il direttore sportivo Giovanni Manna a rinviare tutto all’estate. Ora la lista dei profili seguiti è ampia e comprende anche Calafiori, su cui però c’è forte concorrenza. Il difensore piace anche a Inter, Milan e Juventus, mentre l’Arsenal non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Dal club inglese filtra una posizione chiara: “È un giocatore importante per il club e ha avuto un ruolo fondamentale nel portarlo dove si trova oggi”. Un’operazione dunque complicata.