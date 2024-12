Napoli-Juve, altra sfida sul mercato: anche Giuntoli su Duran dell’Aston Villa

vedi letture

Tra i diversi profili seguiti dalla Juventus per l'attacco, ci sarebbe anche quello di Jhon Duran dell'Aston Villa.

Tra i diversi profili seguiti dalla Juventus per l'attacco, ci sarebbe anche quello di Jhon Duran dell'Aston Villa. A riferirlo è il portale TuttoJuve, che spiega che i bianconeri devono capire cosa succederà con Dusan Vlahovic e per questo motivo valutano anche il giovane talento colombiano di 20 anni, seguito con grande interesse anche dal Napoli.

Il 21enne di Medellin, per il quale l'Aston Villa ha speso poco più di 16 milioni di euro nel gennaio 2023, sta sfruttando al meglio le opportunità che Unai Emery gli sta concedendo finora e ha già accumulato un totale di 12 gol negli appena 944 minuti in cui è stato in campo (25 presenze). Il giocatore ha una valutazione di almeno 30 milioni di euro.