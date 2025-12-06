Napoli-Juve, è anche sfida mercato! Tuttosport: due obiettivi in comune e non solo

Napoli e Juventus non si sfideranno solo sul campo, domani sera al Maradona, ma i due club hanno anche alcuni obiettivi di mercato in comune. Alla Continassa sta prendendo forma una lista di calciatori monitorati, frutto sia delle indicazioni ereditate dallo scorso mercato sia delle nuove valutazioni tra necessità tecniche e opportunità economiche. La linea guida resta però invariata: senza cessioni non sarà possibile affondare colpi significativi, motivo per cui si cercano profili dal costo contenuto e con prospettiva futura. Tra i nomi più seguiti continua a emergere quello di Tiago Gabriel del Lecce, osservato ripetutamente e ritenuto tra le occasioni più interessanti, anche se l’operazione richiederebbe prima di liberare spazio in rosa. Una corsa non semplice, anche perché la concorrenza è forte e tra le squadre più attente c’è proprio il Napoli, avversario della Juventus in campo ma anche sul mercato.

A proposito degli azzurri, la sfida sembra già iniziata anche fuori dal rettangolo di gioco: Manna e Comolli condividono infatti alcuni obiettivi, tra cui il giovane Rodri Mendoza dell’Elche, centrocampista di appena vent’anni. Per il Napoli rappresenterebbe una possibile risposta ai dubbi sul futuro di Lobotka, mentre per la Juventus sarebbe un innesto di qualità nel reparto, favorito anche dai buoni rapporti dell’attuale ds azzurro con l’entourage del giocatore. In parallelo, il club partenopeo continua a monitorare Muharemovic, difensore che Manna conosce bene dai tempi della Juventus Next Gen: un suo arrivo rafforzerebbe la difesa di Conte e garantirebbe ai bianconeri un ritorno economico significativo grazie alla clausola del 50% sulla futura rivendita. Molto dipenderà dalle emergenze del momento, ma una cosa sembra chiara: quando un profilo piace alla Juventus, quasi sempre finisce per interessare anche il Napoli.