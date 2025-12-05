Tutti pazzi per Norton-Cuffy, Repubblica: il Napoli è il club più interessato

Il Genoa cerca innanzitutto un portiere per rinforzarsi a gennaio. Il nome caldo adesso è quello di Christos Mandas, estremo difensore della Lazio e della Nazionale greca, a cui Sarri ormai preferisce Provedel in biancoceleste. Sono in ribasso invece le quotazioni di Mattia Perin, ex rossoblù ora alla Juventus di cui si era parlato a lungo nelle scorse settimane. La formula per Mandas? Il prestito è senza dubbio quella che accontenterebbe tutti e le probabilità che l'operazione vada in porta sono già importanti.

In uscita occhio infine al laterale Brooke Norton-Cuffy, che piace a tanti, Napoli su tutti. L'ex Arsenal, classe 2004, ha già collezionato 14 presenze con un assist e 1.248 minuti giocati in questa prima parte di stagione. A riportarlo è l'edizione genovese del quotidiano La Repubblica.