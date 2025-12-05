Calciomercato Napoli, il nuovo colpo arriva in prestito: c'è l'indizio

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola parla di quelle che potrebbero essere le operazioni di mercato del Napoli per gennaio. Serve un centrocampista e la formula scelta sembra già chiara: "Sicuramente servirà un aiuto dal mercato, ma il Napoli quasi certamente potrà operare soltanto in prestito, qualora fosse confermato il mancato rispetto del rapporto tra ricavi e costo del lavoro allargato (il Cla) che non deve superare lo 0.8. Ecco perché Kobbie Mainoo, 20enne dello United, è in pole position".