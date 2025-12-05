Priorità al centrocampo, Romano: "Manna segue 4 calciatori con caratteristiche diverse"

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube ha parlato delle possibili mosse del Napoli a gennaio in merito ai centrocampisti: "Le ultime ventiquattro ore sono state significative per Kobbie Mainoo. Il centrocampista inglese, infatti, è rimasto ancora una volta fuori dal campo con il Manchester United, pur in un turno infrasettimanale. Questo è un elemento che giustifica l'interesse del Napoli per Mainoo, un nome che continuo a fare da mesi.

Non è l'unico, Manna ha in lista almeno altri tre calciatori per quel reparto, con caratteristiche fisiche e tecniche differenti. Mainoo vedrebbe di buon occhio un trasferimento al Napoli, e la società azzurra spinge per questa apertura. Resta ora da comprendere la volontà dello United per Mainoo in vista di gennaio. Tuttavia, i soli 171 minuti giocati finora rappresentano una situazione decisamente al limite".