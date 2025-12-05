Rafa Marin sta convincendo il Villarreal a riscattarlo: quanto incasserebbe il Napoli

Le prestazioni di Rafa Marin in prestito al Villarreal non sono passate inosservate. Il difensore spagnolo, di proprietà del Napoli, sta dimostrando un ottimo rendimento, collezionando ben 11 presenze in Liga, oltre a quelle in Coppa del Re e Champions League. Il Sottomarino Giallo sembra dunque intenzionato a esercitare l'opzione di riscatto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club iberico dovrebbe versare nelle casse azzurre poco più di 12 milioni di euro per acquisire il cartellino del giocatore.

Tuttavia, la situazione è resa più complessa dal Real Madrid. I Blancos mantengono un controllo sul futuro di Marin, cresciuto nella loro cantera. Al momento dell'acquisto, il Napoli aveva concesso al Real due opzioni di "recompra": 25 milioni di euro per l'estate del 2026 e 35 milioni per il 2027. Un intreccio di mercato che il Napoli seguirà con grande attenzione.