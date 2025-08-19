Napoli-Lookman, Moretto: "Pista fredda, mai offerte ufficiali all'Atalanta"

Il Napoli e le voci sul possibile interesse per Ademola Lookman: cosa c'è di vero? A rispondere a questo interrogativo è Matteo Moretto. intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “Ad inizio mercato l’Atalanta immaginava che il Napoli sarebbe arrivato per il nigeriano ma non c’è mai stata un’offerta ufficiale e ad oggi non ci risultano segnali. Poi capiremo su chi il Napoli andrà per sostituire Lukaku che resterà fermo per più di tre mesi ma Lookman è una pista fredda in questo momento".

L’attaccante nigeriano resta questa mattina è tornato a Zingonia e bisognerà capire che decisioni prenderà l'Atalanta per il suo comportamento. Ricordiamo che Lookman da quindici giorni si era rifugiato a Londra e poi in Portogallo, convinto che il trasferimento all'Inter si concretizzasse.