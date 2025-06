Napoli-Marianucci, tutto confermato: martedì a Villa Stuart e poi l'annuncio ufficiale

vedi letture

Il mercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo con i primi annunci ufficiali. Il club partenopeo s'è mosso da tempo per il primo acquisto in prospettiva, in modo da liberare Rafa Marin per soluzioni in prestito, assicurandosi Luca Marianucci, duttile difensore classe 2004 tra le rivelazioni di questa stagione dell’Empoli. Intorno ai 9 milioni di euro e conferme anche sulle visite mediche.

La notizia è circolata tra gli esperti di mercato già ieri ed oggi viene ribadita anche da Sky Sport: il Napoli ha fissato le visite mediche di rito che si svolgeranno nel corso della giornata di martedì 10 giugno. Il difensore 20enne, che nella passata stagione ha collezionato 18 presenze in Serie A con la maglia dell’Empoli, giocando anche in Coppa Italia per 6 volte, è pronto a vestire la maglia azzurra. E nelle stesse ore i tifosi azzurri aspettano anche un secondo elemento a Villa Stuart, ma con ben altra carriera alle spalle.