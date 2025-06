Torino, non solo Simeone: granata interessati ad altri due azzurri già allenati da Baroni

Dopo il trasferimento di Alessandro Buongiorno nella sessione estiva di mercato della scorsa stagione, Napoli e Torino potrebbero trattare altri affari. Il club di Cairo, infatti, ha manifestato interesse per tre calciatori azzurri, in particolare tra quelli rientrati dai prestiti. Il primo nome è Michael Folorunsho, centrocampista reduce dalla seconda parte di stagione alla Fiorentina, vero pallino de nuovo tecnico del Torino Marco Baroni, suo ex allenatore al Verona.

Anche Cyril Ngonge è tra i profili seguiti dal Torino: l’esterno offensivo potrebbe ritrovare anch'esso Marco Baroni, dopo l'esperienza insieme all'Hellas. Infine, i granata starebbero valutando Giovanni Simeone per rinforzare l’attacco, puntando sulla sua esperienza e capacità realizzativa. Le trattative sono ancora agli inizi, ma i contatti tra i due club sono costanti. Napoli, dal canto suo, è attivo sia in entrata che in uscita, con Antonio Conte pronto a valutare le cessioni in funzione del nuovo progetto tecnico. A riportarlo nella sua edizione odierna è il Corriere del Mezzogiorno.