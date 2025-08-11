Napoli-Miretti, trattativa s'è arenata sui bonus: le cifre e la distanza tra i club
Il Napoli sembrava ad un passo da Fabio Miretti, centrocampista della Juventus classe 2003, ma l'operazione ad oggi sembra essersi arenata. Stando a quanto afferma Sky Sport, il club partenopeo non intende andare troppo oltre sulle cifre ed il discorso s'è fermato quando s'è entrato nei dettagli dei bonus.
La Juventus infatti vorrebbe inserire dei bonus per alzare la cifra del trasferimento a livello complessivo, dando un valore più alto al cartellino del talento 2003 nell'ultima stagione al Genoa. Il Napoli, dunque, ad oggi non ha un accordo con i bianconeri da questo punto di vista. La cifra di partenza offerta dagli azzurri alla Juventus per Miretti è di 14 milioni di euro, ma per i bianconeri non basta.
